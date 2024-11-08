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Динамо Москва — Лада. Прямая трансляция
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Защитник «Лады» забил роскошный лакросс-гол в ворота московского «Динамо»

Защитник «Лады» забил роскошный лакросс-гол в ворота московского «Динамо»
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Защитник «Лады» Магомед Шараканов забил лакросс-гол в ворота московского «Динамо» на 23-й минуте матча КХЛ, сделав счёт 2:1 в пользу тольяттинцев. Игра проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. На момент написания новости «Лада» обыгрывает «Динамо» со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
2 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Швец-Роговой (Рашевский, Сергеев) – 08:33 (5x5)     1:1 Иванюженков (Джозефс) – 18:21 (5x5)     1:2 Шараканов (Джозефс, Сафин) – 22:21 (5x5)     1:3 Попугаев (Неколенко) – 33:10 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Уил) – 36:02 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Отметим, что Шараканов является воспитанником московского клуба «Динамо». В прошлом сезоне он дебютировал в КХЛ за родную команду, а в «Ладе» выступает на правах аренды. В двух предыдущих встречах сезона Шараканов также забивал в ворота «Динамо».

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