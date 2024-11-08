Защитник «Лады» забил роскошный лакросс-гол в ворота московского «Динамо»

Защитник «Лады» Магомед Шараканов забил лакросс-гол в ворота московского «Динамо» на 23-й минуте матча КХЛ, сделав счёт 2:1 в пользу тольяттинцев. Игра проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. На момент написания новости «Лада» обыгрывает «Динамо» со счётом 3:1.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Отметим, что Шараканов является воспитанником московского клуба «Динамо». В прошлом сезоне он дебютировал в КХЛ за родную команду, а в «Ладе» выступает на правах аренды. В двух предыдущих встречах сезона Шараканов также забивал в ворота «Динамо».