«Лада» одолела московское «Динамо», одержав третью победу подряд в КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Лада» одержала победу со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Швец-Роговой (Рашевский, Сергеев) – 08:33 (5x5) 1:1 Иванюженков (Джозефс) – 18:21 (5x5) 1:2 Шараканов (Джозефс, Сафин) – 22:21 (5x5) 1:3 Попугаев (Неколенко) – 33:10 (5x5) 2:3 Гусев (Пакетт, Уил) – 36:02 (5x5)
В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Артём Иванюженков, Магомед Шараканов и Никита Попугаев. За «Динамо» забили Артём Швец-Роговой, Никита Гусев.
«Лада» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 22 матча. «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 29 очков после 24 игр.
Комментарии
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