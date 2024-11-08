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Куньлунь Ред Стар — Северсталь, результат матча 8 ноября 2024, счет 3:4, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» продлила серию побед до семи матчей в КХЛ, обыграв «Куньлунь»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Северсталь» одержала победу со счётом 4:3 (2:2, 2:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Лефевр (Хальбгевакс, Юрчо) – 03:31 (5x5)     1:1 Подшивалов (Думбадзе, Alexei Kruchinin) – 07:37 (5x5)     2:1 Граовац – 09:36 (5x5)     2:2 Думбадзе (Подшивалов, Alexei Kruchinin) – 13:05 (5x5)     2:3 Иванцов (Муханов) – 25:52 (5x5)     3:3 Лефевр (Якупов, Смит) – 31:21 (4x4)     3:4 Пилипенко (Иванцов, Калдис) – 34:32 (5x5)    

В составе «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Мартин Лефевр, оформивший дубль, и Тайлер Граовац. За «Северсталь» забили Иван Подшивалов, Давид Думбадзе, Илья Иванцов и Кирилл Пилипенко.

«Северсталь» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 30 очков за 22 матча. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке, заработав 18 очков после 24 игр.

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