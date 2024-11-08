«Северсталь» продлила серию побед до семи матчей в КХЛ, обыграв «Куньлунь»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Северсталь» одержала победу со счётом 4:3 (2:2, 2:1, 0:0).

В составе «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Мартин Лефевр, оформивший дубль, и Тайлер Граовац. За «Северсталь» забили Иван Подшивалов, Давид Думбадзе, Илья Иванцов и Кирилл Пилипенко.

«Северсталь» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 30 очков за 22 матча. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке, заработав 18 очков после 24 игр.