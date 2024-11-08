Россия U20 одолела сборную Казахстана U20 в матче Кубка Будущего
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Завершился матч в рамках Кубка Будущего, в нём встретились сборные команды Россия U20 и Казахстан U20. Матч прошёл на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Победу одержала команда Россия U20 со счётом 3:2 (2:2,1:0, 0:0)
Кубок Будущего . Кубок Будущего
08 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Россия U20
3-й период
3 : 2
Казахстан U20
1:0 Свищев (Овчинников, Рябов) – 00:52 (5x5) 1:1 Ляпунов (Симонов, Жусупбеков) – 10:14 (5x5) 2:1 Майстренко (Артемьев, Баклашёв) – 13:40 (5x5) 2:2 Шипилин (Русланулы) – 19:54 (5x5) 3:2 Пестерев (Недопёкин, Сураев) – 34:15 (5x5)
В сборной Казахстана заброшенными шайбами отметились Мстислав Шипилин, Кирилл Ляпунов. За национальную команду России Кирилл Свищев, Олег Майстренко, Виталий Пестерев.
Ранее команда из Казахстана уже уступила сборной Беларуси U20. Хоккеисты из России ранее обыграли соотечественников из команды Россия U18.
Кубок Будущего стартовал 7 ноября и продлится до 10 ноября в Санкт-Петербурге.
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