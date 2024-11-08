Главный тренер «Лады»: обязанности со стороны клуба по поводу выплаты зарплат не выполнены

Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал, что руководством не исполняются контрактные обязательства перед игроками и тренерами. Сегодня, 8 ноября, «Лада» обыграла московское «Динамо» со счётом 3:2.

«На данный момент клубом «Лада» не исполняются контрактные обязательства перед игроками и тренерами. Конечно, мы надеемся, что всё тут наладится. Но сейчас здесь у нас больше боязни, чем по поводу возврата Шараканова.

Понимаете, все вещи и обязанности сторон прописаны в контрактах. На данный момент обязанности со стороны клуба по поводу выплаты зарплат и премиальных не выполнены. Пока, как видите, удаётся собирать команду.

Мы общаемся с ребятами и говорим, что, хоть перед нами не выполняют обязательства, со своей стороны мы должны делать свою работу, чтобы потом мы могли смело требовать выполнения обязательств. Пока работает, но я не знаю, на сколько хватит», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Лада» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 22 матча. «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 29 очков после 24 игр.