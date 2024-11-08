Браташ — о шедевре от Шараканова: как можно запрещать голы? Я был просто восхищён

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о лакросс-голе защитника Магомеда Шараканова в матче с «Динамо» Москва. Тольяттинцы обыграли московскую команду со счётом 3:2 в регулярном чемпионате КХЛ.

— Я скажу, что шла равная игра до шедеврального гола нашего молодого человека по фамилии Шараканов. Его гол долго будет летать по всяким хит-парадам. Такое впечатление, что после его гола команда поймала кураж, доминировала и много атаковала в зоне соперника. Было видно, что сами получают удовольствие. Забили ещё один гол, а потом нелепая несогласованность привела ко второй пропущенной шайбе, и всё поменялось — снова пошла равная игра. Слава богу, смогли удержать победу, хотя и не играли на удержание, а имели много шансов забить. Не использовали, но хотели забить.

— Не боитесь, что после таких голов «Динамо» захочет забрать Шараканова назад?

— Если честно, мы в «Ладе» много чего боимся, и вот этого — в последнюю очередь.

— Вам не обидно, что вы сейчас наигрываете игрока фактически для другой команды?

— А потом он уедет в НХЛ, значит, мы здесь, в России, готовим игроков для НХЛ? Мы готовим игрока для российского хоккея. Талантливый парень. В данный момент он находится в нашей команде, и мы его развиваем.

— Как вы в целом относитесь к лакросс-голам? Некоторые главные тренеры запрещают делать подобные вещи, например, один тренер в НХЛ запрещает так делать своему форварду. Наверное, вы понимаете, о ком идёт речь.

— Не знаю. О ком?

— Джон Торторелла и Матвей Мичков в «Филадельфии».

— Он ему не разрешает забивать голы?

— Нет, но лакроссы не любит. А вы как относитесь?

— Видимо, он боялся, что я их ему запрещу, поэтому я не видел, чтобы он их тренировал. Может, по ночам где-то? Я ни разу не видел, чтобы он это тренировал. Но как можно запрещать забивать голы?

Я был просто восхищён. Естественно, что он с листа бы так не исполнил, значит, он это пробовал. Просто не при мне. Может, во время индивидуальной работы он это делал. Но для меня это стало приятным откровением, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.