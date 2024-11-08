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Браташ — о шедевре от Шараканова: как можно запрещать голы? Я был просто восхищён

Браташ — о шедевре от Шараканова: как можно запрещать голы? Я был просто восхищён
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о лакросс-голе защитника Магомеда Шараканова в матче с «Динамо» Москва. Тольяттинцы обыграли московскую команду со счётом 3:2 в регулярном чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Швец-Роговой (Рашевский, Сергеев) – 08:33 (5x5)     1:1 Иванюженков (Джозефс) – 18:21 (5x5)     1:2 Шараканов (Джозефс, Сафин) – 22:21 (5x5)     1:3 Попугаев (Неколенко) – 33:10 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Уил) – 36:02 (5x5)    

— Я скажу, что шла равная игра до шедеврального гола нашего молодого человека по фамилии Шараканов. Его гол долго будет летать по всяким хит-парадам. Такое впечатление, что после его гола команда поймала кураж, доминировала и много атаковала в зоне соперника. Было видно, что сами получают удовольствие. Забили ещё один гол, а потом нелепая несогласованность привела ко второй пропущенной шайбе, и всё поменялось — снова пошла равная игра. Слава богу, смогли удержать победу, хотя и не играли на удержание, а имели много шансов забить. Не использовали, но хотели забить.

— Не боитесь, что после таких голов «Динамо» захочет забрать Шараканова назад?
— Если честно, мы в «Ладе» много чего боимся, и вот этого — в последнюю очередь.

— Вам не обидно, что вы сейчас наигрываете игрока фактически для другой команды?
— А потом он уедет в НХЛ, значит, мы здесь, в России, готовим игроков для НХЛ? Мы готовим игрока для российского хоккея. Талантливый парень. В данный момент он находится в нашей команде, и мы его развиваем.

— Как вы в целом относитесь к лакросс-голам? Некоторые главные тренеры запрещают делать подобные вещи, например, один тренер в НХЛ запрещает так делать своему форварду. Наверное, вы понимаете, о ком идёт речь.
— Не знаю. О ком?

— Джон Торторелла и Матвей Мичков в «Филадельфии».
— Он ему не разрешает забивать голы?

— Нет, но лакроссы не любит. А вы как относитесь?
— Видимо, он боялся, что я их ему запрещу, поэтому я не видел, чтобы он их тренировал. Может, по ночам где-то? Я ни разу не видел, чтобы он это тренировал. Но как можно запрещать забивать голы?
Я был просто восхищён. Естественно, что он с листа бы так не исполнил, значит, он это пробовал. Просто не при мне. Может, во время индивидуальной работы он это делал. Но для меня это стало приятным откровением, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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