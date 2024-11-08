Кудашов выделил две основные причины, которые привели к поражению «Динамо» от «Лады»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении от «Лады» (2:3) в матче КХЛ.

«Плохое начало. Когда уже включились, тогда стало поздно. Вот так, если в двух словах. Давайте сразу к вопросам.

Здесь можно только анализировать, почему так произошло. Я могу сказать, что физическое состояние, так как мы играли третий матч подряд, а «Лада» играла после восьмидневной паузы. Это одна из причин, которая тут может быть, но опять-таки я не утверждаю.

А второе: когда идёт какая-то серия — с набранными очками или вообще серия. Мы же на какой-то серии с очками находились? Да, девять матчей. Понимаете, все думают, что так и будет продолжаться. Тем более — играя у себя дома. Поэтому всё в совокупности и даёт вот такой результат», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.