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Кудашов оценил шедевр 20-летнего игрока «Лады» в матче с клубом, которому тот принадлежит

Кудашов оценил шедевр 20-летнего игрока «Лады» в матче с клубом, которому тот принадлежит
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о лакросс-голе Магомеда Шараканова, играющего в «Ладе» на правах аренды из столичного клуба. 8 ноября команда под руководством Кудашова уступила тольяттинцам (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Швец-Роговой (Рашевский, Сергеев) – 08:33 (5x5)     1:1 Иванюженков (Джозефс) – 18:21 (5x5)     1:2 Шараканов (Джозефс, Сафин) – 22:21 (5x5)     1:3 Попугаев (Неколенко) – 33:10 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Уил) – 36:02 (5x5)    

— Стало ли для вас откровением, что защитник Шараканов, которого вы отправили в аренду в «Ладу», будет так активно там использоваться? Можно же быть седьмым защитником или 13-м форвардом, а тут молодой игрок занимает ключевую позицию в хорошей команде?
— Нет, мы знали, что так и будет. Вернее, не знали, потому что знать это нельзя. Но мы знали, что у него большой потенциал.

— На тренировках «Динамо» вы замечали, чтобы он отрабатывал такой элемент?
— Нет, не показывал.

— С точки зрения пропустившей команды, у вас есть претензии к игрокам «Динамо», которые в этот момент находились на льду, или это исключительно мастерство атакующего игрока?
— Иногда очень сложно среагировать на такие движения. Но всё равно это можно прочитать. Например, когда я играл сам, мне так же забивали. Правда, это было давно, и я ещё не видел таких голов. И сначала тогда я даже не понял, как шайба попала в ворота. Поэтому не всегда получается сообразить. Но всё равно сейчас это стало получаться всё чаще и чаще, поэтому нужно реагировать.

— Римашевский и Сизов отправятся в поездку?
— Да, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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