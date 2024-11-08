Кудашов оценил шедевр 20-летнего игрока «Лады» в матче с клубом, которому тот принадлежит

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о лакросс-голе Магомеда Шараканова, играющего в «Ладе» на правах аренды из столичного клуба. 8 ноября команда под руководством Кудашова уступила тольяттинцам (2:3).

— Стало ли для вас откровением, что защитник Шараканов, которого вы отправили в аренду в «Ладу», будет так активно там использоваться? Можно же быть седьмым защитником или 13-м форвардом, а тут молодой игрок занимает ключевую позицию в хорошей команде?

— Нет, мы знали, что так и будет. Вернее, не знали, потому что знать это нельзя. Но мы знали, что у него большой потенциал.

— На тренировках «Динамо» вы замечали, чтобы он отрабатывал такой элемент?

— Нет, не показывал.

— С точки зрения пропустившей команды, у вас есть претензии к игрокам «Динамо», которые в этот момент находились на льду, или это исключительно мастерство атакующего игрока?

— Иногда очень сложно среагировать на такие движения. Но всё равно это можно прочитать. Например, когда я играл сам, мне так же забивали. Правда, это было давно, и я ещё не видел таких голов. И сначала тогда я даже не понял, как шайба попала в ворота. Поэтому не всегда получается сообразить. Но всё равно сейчас это стало получаться всё чаще и чаще, поэтому нужно реагировать.

— Римашевский и Сизов отправятся в поездку?

— Да, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.