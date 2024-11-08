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Артём Кудашов — о поражении «Динамо» от «Лады»: нельзя так начинать игру

Артём Кудашов — о поражении «Динамо» от «Лады»: нельзя так начинать игру
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Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов объяснил причину поражения от тольяттинской «Лады» в матче КХЛ со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Швец-Роговой (Рашевский, Сергеев) – 08:33 (5x5)     1:1 Иванюженков (Джозефс) – 18:21 (5x5)     1:2 Шараканов (Джозефс, Сафин) – 22:21 (5x5)     1:3 Попугаев (Неколенко) – 33:10 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Уил) – 36:02 (5x5)    

«Не могу сказать, что «Лада» — настолько неудобный соперник для «Динамо». В принципе обычная команда. Просто бывают такие периоды, что тут зависит не от команды. Это мы прозевали всё начало игры, так как вышли неготовыми. Когда уже включились, тогда потихоньку стали отыгрывать, но всё равно нельзя так начинать игру.

Может быть, сказалась та пауза, которая была у «Лады» перед матчем с нами, — они не играли девять дней, и, возможно, были более свежими. У нас была третья игра через день. Может быть, это и сказалось», — сообщил Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Отметим, Кудашов заработал в 11 матчах текущего сезона только одно очко — он сделал голевую передачу.

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