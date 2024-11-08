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Артём Кудашов — о лакроссе: не думал, что Шараканов это сделает в игре. Очень красивый гол

Артём Кудашов — о лакроссе: не думал, что Шараканов это сделает в игре. Очень красивый гол
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Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов прокомментировал лакросс-гол игрока «Лады» Магомеда Шараканова. Сегодня, 8 ноября, динамовцы проиграли «Ладе» со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Швец-Роговой (Рашевский, Сергеев) – 08:33 (5x5)     1:1 Иванюженков (Джозефс) – 18:21 (5x5)     1:2 Шараканов (Джозефс, Сафин) – 22:21 (5x5)     1:3 Попугаев (Неколенко) – 33:10 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Уил) – 36:02 (5x5)    

«Что сказать, Магомед Шараканов забил очень красивый и очень хороший гол. Пару раз на тренировках я видел, как они это делали с Егором Римашевским, но не думал, что так будет в игре. К сожалению, получилось как получилось. Я тоже пробовал, но не могу сказать, что профессионал в этом. Может получиться, но нет стабильности.

Перед выездом нам нужно добавлять в силовой борьбе. Единоборства и силовая борьба — это основное. В принципе — если выигрываешь все стыки, то побеждаешь в игре. Над этим надо работать», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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