Артём Кудашов — о лакроссе: не думал, что Шараканов это сделает в игре. Очень красивый гол

Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов прокомментировал лакросс-гол игрока «Лады» Магомеда Шараканова. Сегодня, 8 ноября, динамовцы проиграли «Ладе» со счётом 2:3.

«Что сказать, Магомед Шараканов забил очень красивый и очень хороший гол. Пару раз на тренировках я видел, как они это делали с Егором Римашевским, но не думал, что так будет в игре. К сожалению, получилось как получилось. Я тоже пробовал, но не могу сказать, что профессионал в этом. Может получиться, но нет стабильности.

Перед выездом нам нужно добавлять в силовой борьбе. Единоборства и силовая борьба — это основное. В принципе — если выигрываешь все стыки, то побеждаешь в игре. Над этим надо работать», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.