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Видео: Павел Дацюк готовится войти в Зал хоккейной славы, церемония состоится 11 ноября

Видео: Павел Дацюк готовится войти в Зал хоккейной славы, церемония состоится 11 ноября
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Российский хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк готовится войти в Зал хоккейной славы. Официальная церемония состоится в понедельник, 11 ноября.

Дацюк станет восьмым россиянином в Зале славы — ранее высокую честь оказали Владиславу Третьяку, Вячеславу Фетисову, Игорю Ларионову, Павлу Буре, Сергею Федорову, Сергею Макарову и Сергею Зубову.

Напомним, последний сезон легендарный хоккеист провёл в «Автомобилисте» в 2020-2021 годах, период с 2009 по 2016 год он провёл в НХЛ, где играл за «Детройт Ред Уингз».

Хоккейный агент Дэн Мильштейн назвал Павла Дацюка символом поколения.

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