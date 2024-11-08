Видео: Павел Дацюк готовится войти в Зал хоккейной славы, церемония состоится 11 ноября

Российский хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк готовится войти в Зал хоккейной славы. Официальная церемония состоится в понедельник, 11 ноября.

Дацюк станет восьмым россиянином в Зале славы — ранее высокую честь оказали Владиславу Третьяку, Вячеславу Фетисову, Игорю Ларионову, Павлу Буре, Сергею Федорову, Сергею Макарову и Сергею Зубову.

Напомним, последний сезон легендарный хоккеист провёл в «Автомобилисте» в 2020-2021 годах, период с 2009 по 2016 год он провёл в НХЛ, где играл за «Детройт Ред Уингз».

Хоккейный агент Дэн Мильштейн назвал Павла Дацюка символом поколения.