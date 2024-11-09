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«Надеемся на Валерку». Баландин — о возвращении Ничушкина в «Колорадо»

«Надеемся на Валерку». Баландин — о возвращении Ничушкина в «Колорадо»
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Экс-директор хоккейного клуба «Трактор» Андрей Баландин высказался о возвращении Валерия Ничушкина к тренировкам вместе с остальной командой «Колорадо Эвеланш».

«Я читал про возвращение Ничушкина. Хотя боюсь что-то говорить, потому что мы уже радовались за Валерку неоднократно, но, к сожалению, он не сдержался и опять попал в этот рехаб. Однако будем надеяться, что это в последний раз и такое больше не повторится.

Надеемся на Валерку. Будем ждать, что он продолжит радовать нас голами, что поможет «Колорадо», что будет играть достойно. Когда хоккеисты выбывают на такой длительный срок, то очень тяжело привести себя в форму», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Напомним, Ничушкин находится на третьем этапе Программы помощи игрокам НХЛ. Он был на полгода отстранён от игры без сохранения заработной платы. В конце октября стало известно, что россиянин вернулся в Денвер и занимается один, а в ноябре приступил к тренировкам вместе с командой.

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