Генменеджер «Нэшвилла» Тротц высказался о соперничестве Овечкина и Кросби

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц выразил своё мнение по поводу соперничества двух хоккеистов — Александра Овечкина и Сидни Кросби. «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» впервые встретятся в этом сезоне НХЛ сегодня, 9 ноября. Начало игры — в 3:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Давайте назовем это так, как есть. Эти два парня сыграли большую роль в спасении игры после локаута. Они были лицами НХЛ. Было соперничество, и Сидни всегда имел преимущество, пока мы не выиграли [в 2018 году]… Итак, это было соперничество, но это соперничество превратилось в уважение», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, 39-летний Овечкин в 1438 играх в НХЛ набрал 1566 очков (861 шайба и 705 передач). У 37-летнего Кросби — 1611 очков (598+1013) в 1287 играх.