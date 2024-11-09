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Генменеджер «Нэшвилла» Тротц высказался о соперничестве Овечкина и Кросби

Генменеджер «Нэшвилла» Тротц высказался о соперничестве Овечкина и Кросби
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Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц выразил своё мнение по поводу соперничества двух хоккеистов — Александра Овечкина и Сидни Кросби. «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» впервые встретятся в этом сезоне НХЛ сегодня, 9 ноября. Начало игры — в 3:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Давайте назовем это так, как есть. Эти два парня сыграли большую роль в спасении игры после локаута. Они были лицами НХЛ. Было соперничество, и Сидни всегда имел преимущество, пока мы не выиграли [в 2018 году]… Итак, это было соперничество, но это соперничество превратилось в уважение», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, 39-летний Овечкин в 1438 играх в НХЛ набрал 1566 очков (861 шайба и 705 передач). У 37-летнего Кросби — 1611 очков (598+1013) в 1287 играх.

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