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Роман Ротенберг высказался о предстоящем включении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы

Роман Ротенберг высказался о предстоящем включении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы
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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг дал комментарий по поводу предстоящего включения 46-летнего экс-нападающего «Детройт Ред Уингз», СКА, «Автомобилиста» и сборной России Павла Дацюка в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Павел Дацюк в ближайшие дни войдёт в Зал Славы НХЛ!

Своей легендарной карьерой Павел как никто другой это заслужил — ведь его волшебство на льду многие годы восхищало болельщиков по обе стороны океана, а каждый мальчишка хотел играть, как Дацюк.

Очень рад, что нам удалось поработать вместе с Павлом — он был лидером СКА в победном Кубке Гагарина, был лидером сборной на золотой Олимпиаде. Думаю, никто не будет спорить с тем, что нам повезло вживую видеть магию Дацюка, когда он вернулся из НХЛ в Россию.

Горжусь Павлом и искренне поздравляю его. Так держать!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Официальная церемония включения Павла Дацюка в Зал хоккейной славы состоится в понедельник, 11 ноября.

Видео: Дацюк готовится войти в Зал хоккейной славы

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