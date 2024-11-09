«Гол+пас» Малкина принёс «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном», Овечкин не забил

В ночь с 8 на 9 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2.

Победный гол «Питтсбурга» и результативная передача на счету российского нападающего Евгения Малкина. 39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанёс пять бросков в створ ворот соперника, но забить не смог.

«Кэпиталз» с 18 очками в 13 матчах занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвинз» набрали 14 очков в 16 матчах и поднялись на 10-ю строчку.

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