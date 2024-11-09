«Гол+пас» Малкина принёс «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном», Овечкин не забил
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В ночь с 8 на 9 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Малкин, Кросби) – 03:11 0:2 Бантинг (Карлссон) – 06:59 1:2 Сандин (Макмайкл, Уилсон) – 08:22 2:2 Манджапане (Врана, Лапьер) – 26:04 2:3 Малкин (Раст, Летанг) – 50:30 2:4 Аччари (Петтерссон) – 59:37
Победный гол «Питтсбурга» и результативная передача на счету российского нападающего Евгения Малкина. 39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанёс пять бросков в створ ворот соперника, но забить не смог.
«Кэпиталз» с 18 очками в 13 матчах занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвинз» набрали 14 очков в 16 матчах и поднялись на 10-ю строчку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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