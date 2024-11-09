Павел Дацюк провёл символическое вбрасывание перед матчем НХЛ «Торонто» — «Детройт»

Российский экс-нападающий «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк принял участие в церемонии символического вбрасывания перед началом выездного матча «красных крыльев» с «Торонто Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ.

После торжественного представления Дацюка диктором стадиона с перечислением его хоккейных заслуг Павел вбросил шайбу, которую разыграли капитаны команд в этой встрече нападающие Митчелл Марнер и Дилан Ларкин.

ВИДЕО символического вбрасывания

В понедельник 11 ноября в Торонто состоится торжественная церемония введения 46-летнего экс-нападающего «Детройт Ред Уингз», СКА, «Автомобилиста» и сборной России Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

Видео: Дацюк готовится войти в Зал хоккейной славы