Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Металлург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Дацюк провёл символическое вбрасывание перед матчем НХЛ «Торонто» — «Детройт»

Павел Дацюк провёл символическое вбрасывание перед матчем НХЛ «Торонто» — «Детройт»
Комментарии

Российский экс-нападающий «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк принял участие в церемонии символического вбрасывания перед началом выездного матча «красных крыльев» с «Торонто Мэйпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ.

После торжественного представления Дацюка диктором стадиона с перечислением его хоккейных заслуг Павел вбросил шайбу, которую разыграли капитаны команд в этой встрече нападающие Митчелл Марнер и Дилан Ларкин.

ВИДЕО символического вбрасывания

В понедельник 11 ноября в Торонто состоится торжественная церемония введения 46-летнего экс-нападающего «Детройт Ред Уингз», СКА, «Автомобилиста» и сборной России Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

Видео: Дацюк готовится войти в Зал хоккейной славы

Материалы по теме
Роман Ротенберг высказался о предстоящем включении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android