Александр Овечкин в матче с «Питтсбургом» прервал свою пятиматчевую голевую серию в НХЛ

В ночь с 8 на 9 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по ходу встречи не сумел отметиться заброшенной шайбой или результативной передачей. Таким образом, форвард прервал свою пятиматчевую серию из голов или ассистов.

До этого в своей пятиматчевой серии Овечкин забивал «Нэшвиллу», «Каролине», «Коламбусу», «Монреалю» и «Рейнджерс». Всего в активе нападающего в этом сезоне восемь голов и столько же ассистов в 13 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки российского бомбардира отделяет 33 шайбы.

Главные рекорды Александра Овечкина