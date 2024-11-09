Малкин вплотную приблизился к Стэмкосу по победным голам в НХЛ. Впереди — Овечкин и Кросби

В ночь с 8 на 9 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2. Российский форвард Евгений Малкин отметился победным голом и приблизился к достижению Стивена Стэмкоса.

Заброшенная сегодня шайба стала 84-й победной в его карьере, это на одну меньше, чем у Стивена Стэмкоса (85), что является третьим результатом среди действующих игроков. Возглавляют список Александр Овечкин (130) и Сидни Кросби (93). Таким образом, Малкин — в шаге от попадания в тройку лидеров.

В текущем сезоне в активе Евгения пять голов и 13 ассистов в 16 матчах за «Питтсбург» в НХЛ.

Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»