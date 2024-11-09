Видео: победный гол Евгения Малкина в ворота «Вашингтона» в матче НХЛ

В ночь с 8 на 9 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2. Российский форвард Евгений Малкин отметился победным голом.

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До гола Малкина счёт во встрече был равным — 2:2. На гол россиянину ассистировали Крис Летанг и Брайан Раст. В концовке встречи «пингвинам» удалось упрочить своё преимущество, четвёртую шайбу в ворота хозяев забросил Ноэль Аччари. Также у гостей сегодня отличились Эрик Карлссон и Майкл Бантинг.

У «Вашингтона» забивали Расмус Сандин и Эндрю Манджапане.

Для Малкина эта победная шайба стала 84-й в НХЛ. Среди действующих игроков больше только у троих хоккеистов: Стивена Стэмкоса (85), Сидни Кросби (93) и Александра Овечкина (130).

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