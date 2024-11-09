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Видео: победный гол Евгения Малкина в ворота «Вашингтона» в матче НХЛ

Видео: победный гол Евгения Малкина в ворота «Вашингтона» в матче НХЛ
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В ночь с 8 на 9 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2. Российский форвард Евгений Малкин отметился победным голом.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Малкин, Кросби) – 03:11     0:2 Бантинг (Карлссон) – 06:59     1:2 Сандин (Макмайкл, Уилсон) – 08:22     2:2 Манджапане (Врана, Лапьер) – 26:04     2:3 Малкин (Раст, Летанг) – 50:30     2:4 Аччари (Петтерссон) – 59:37    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

До гола Малкина счёт во встрече был равным — 2:2. На гол россиянину ассистировали Крис Летанг и Брайан Раст. В концовке встречи «пингвинам» удалось упрочить своё преимущество, четвёртую шайбу в ворота хозяев забросил Ноэль Аччари. Также у гостей сегодня отличились Эрик Карлссон и Майкл Бантинг.

У «Вашингтона» забивали Расмус Сандин и Эндрю Манджапане.

Для Малкина эта победная шайба стала 84-й в НХЛ. Среди действующих игроков больше только у троих хоккеистов: Стивена Стэмкоса (85), Сидни Кросби (93) и Александра Овечкина (130).

Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»

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