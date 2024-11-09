Евгений Малкин признан НХЛ первой звездой матча «Вашингтон» — «Питтсбург»

В ночь с 8 на 9 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2.

38-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан экспертами НХЛ первой звездой матча по его итогам. На счету Малкина третья заброшенная шайба «пингвинов», которая стала в итоге победной, и результативный пас на первый гол в матче.

Второй звездой встречи стал финский голкипер «Пингвинз» Йоэль Бломквист, отразивший 32 из 34 бросков (94,1%), третьей — шведский защитник «Вашингтона» Расмус Сандин, на счету которого один гол.

Видео: Малкин ответил Ягру шуткой в раздевалке «Питтсбурга»