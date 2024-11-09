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Тренер «Вашингтона» Карбери назвал причины поражения от «Питтсбурга» в матче НХЛ

Тренер «Вашингтона» Карбери назвал причины поражения от «Питтсбурга» в матче НХЛ
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о поражении своего клуба в матче с «Питтсбургом» в НХЛ. Игра завершилась победой «пингвинов» со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Малкин, Кросби) – 03:11     0:2 Бантинг (Карлссон) – 06:59     1:2 Сандин (Макмайкл, Уилсон) – 08:22     2:2 Манджапане (Врана, Лапьер) – 26:04     2:3 Малкин (Раст, Летанг) – 50:30     2:4 Аччари (Петтерссон) – 59:37    

«Мы не были достаточно хороши в начале матча. Я сказал бы, что мы потенциально недооценили, насколько конкурентной будет эта игра в первые 20 минут… Затем мы застряли во втором отрезке. Уже поняли это», — сказал Карбери в интервью после матча.

Напомним, победный гол сегодня на счету нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. После этого матча «Кэпиталз» с 18 очками в 13 матчах занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвинз» набрали 14 очков в 16 матчах и поднялись на 10-ю строчку.

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