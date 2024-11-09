Тренер «Вашингтона» Карбери назвал причины поражения от «Питтсбурга» в матче НХЛ
Поделиться
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о поражении своего клуба в матче с «Питтсбургом» в НХЛ. Игра завершилась победой «пингвинов» со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Малкин, Кросби) – 03:11 0:2 Бантинг (Карлссон) – 06:59 1:2 Сандин (Макмайкл, Уилсон) – 08:22 2:2 Манджапане (Врана, Лапьер) – 26:04 2:3 Малкин (Раст, Летанг) – 50:30 2:4 Аччари (Петтерссон) – 59:37
«Мы не были достаточно хороши в начале матча. Я сказал бы, что мы потенциально недооценили, насколько конкурентной будет эта игра в первые 20 минут… Затем мы застряли во втором отрезке. Уже поняли это», — сказал Карбери в интервью после матча.
Напомним, победный гол сегодня на счету нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. После этого матча «Кэпиталз» с 18 очками в 13 матчах занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвинз» набрали 14 очков в 16 матчах и поднялись на 10-ю строчку.
Овечкин поздравил владельца «Вашингтона» с 1000-й победой
Комментарии
- 9 ноября 2024
-
07:41
-
07:23
-
07:05
-
06:52
-
06:41
-
06:21
-
06:15
-
05:16
-
02:31
-
00:26
-
00:02
- 8 ноября 2024
-
23:50
-
23:24
-
23:16
-
23:09
-
23:04
-
22:58
-
22:37
-
22:15
-
21:53
-
21:49
-
20:46
-
20:36
-
19:57
-
19:38
-
18:46
-
18:42
-
18:27
-
17:45
-
17:33
-
17:14
-
16:54
-
16:31
-
15:50
-
15:34