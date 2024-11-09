Главный тренер «Питтсбурга» эмоционально отреагировал на победу над «Вашингтоном»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победу своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтоном» (4:2).

«Я думаю, что третий период был одним из наших наиболее полных и качественных в нынешнем сезоне, хорошее взаимопонимание и командная игра. Очень горжусь парнями, которые сейчас сыграли против команды, выступающей очень хорошо. Это была жёсткая проверка. Они уже выиграли много матчей», — сказал Салливан в интервью после окончания встречи.

Заброшенными шайбами у победителей сегодня отметились Евгений Малкин, Эрик Карлссон, Майкл Бантинг и Ноэль Аччари в пустые ворота.

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