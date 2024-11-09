Главный тренер «Питтсбурга» эмоционально отреагировал на победу над «Вашингтоном»
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победу своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтоном» (4:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Малкин, Кросби) – 03:11 0:2 Бантинг (Карлссон) – 06:59 1:2 Сандин (Макмайкл, Уилсон) – 08:22 2:2 Манджапане (Врана, Лапьер) – 26:04 2:3 Малкин (Раст, Летанг) – 50:30 2:4 Аччари (Петтерссон) – 59:37
«Я думаю, что третий период был одним из наших наиболее полных и качественных в нынешнем сезоне, хорошее взаимопонимание и командная игра. Очень горжусь парнями, которые сейчас сыграли против команды, выступающей очень хорошо. Это была жёсткая проверка. Они уже выиграли много матчей», — сказал Салливан в интервью после окончания встречи.
Заброшенными шайбами у победителей сегодня отметились Евгений Малкин, Эрик Карлссон, Майкл Бантинг и Ноэль Аччари в пустые ворота.
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