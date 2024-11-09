НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели две встречи, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Две встречи продолжаются в данный момент.

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Флорида Пантерз», имея в активе 21 очко после 14 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 26 результативными очками после 14 матчей.

Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 завершится в апреле следующего года.