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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 9 ноября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 9 ноября
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Сегодня, 9 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели две встречи, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Марнер (Нюландер, Райлли) – 11:12 (pp)     1:1 Ларкин – 29:10 (pp)     2:1 Таварес – 31:01 (pp)     3:1 Таварес – 58:30    
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Малкин, Кросби) – 03:11     0:2 Бантинг (Карлссон) – 06:59     1:2 Сандин (Макмайкл, Уилсон) – 08:22     2:2 Манджапане (Врана, Лапьер) – 26:04     2:3 Малкин (Раст, Летанг) – 50:30     2:4 Аччари (Петтерссон) – 59:37    

Две встречи продолжаются в данный момент.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Миддлтон (Эрикссон Эк) – 07:31     0:2 Фолиньо (Годро, Фэйбер) – 09:11     0:3 Капризов (Чисхольм, Цуккарелло) – 12:32     1:3 Фаббри – 42:16     1:4 Росси (Капризов) – 54:20     1:5 Капризов – 57:44 (pp)     2:5 Мактавиш (Гудас, Вааканайнен) – 59:47    
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Руа, Айкел) – 10:13 (pp)     0:2 Руа (Барбашёв, Айкел) – 13:31     1:2 Танев – 17:21     2:2 Танев (Картье) – 27:12     3:2 Бьёркстранд – 42:58     3:3 Пьетранджело (Теодор, Айкел) – 58:38     4:3 Макканн (Монтур) – 60:29    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Флорида Пантерз», имея в активе 21 очко после 14 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 26 результативными очками после 14 матчей.

Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 завершится в апреле следующего года.

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