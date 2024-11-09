Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив – Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Патрик Кейн назвал хоккеиста НХЛ, чей стиль игры больше всех похож на Дацюка

Патрик Кейн назвал хоккеиста НХЛ, чей стиль игры больше всех похож на Дацюка
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн считает форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса больше остальных похожим на стиль игры легендарного Павла Дацюка.

«Возможно, Остон больше снайпер, но в том, что касается игры на обоих концах площадки и способности обыгрывать соперников, Мэттьюс похож на Дацюка», — приводит слова Кейна Sportsnet.

Напомним, в понедельник, 11 ноября, в Торонто состоится торжественная церемония введения 46-летнего экс-нападающего «Детройт Ред Уингз», СКА, «Автомобилиста» и сборной России Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

Дацюк — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Ред Уингз» (2002, 2008). Он выигрывал «Селке Трофи» как лучший оборонительный нападающий лиги три сезона подряд (2007–2010 гг.) и «Леди Бинг Трофи» как игрок, продемонстрировавший спортивное мастерство и джентльменское поведение в сочетании с высокими игровыми качествами четыре сезона подряд (2006–2009 гг.).

Материалы по теме
Видео
Павел Дацюк провёл символическое вбрасывание перед матчем НХЛ «Торонто» — «Детройт»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android