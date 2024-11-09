Патрик Кейн назвал хоккеиста НХЛ, чей стиль игры больше всех похож на Дацюка

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн считает форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса больше остальных похожим на стиль игры легендарного Павла Дацюка.
«Возможно, Остон больше снайпер, но в том, что касается игры на обоих концах площадки и способности обыгрывать соперников, Мэттьюс похож на Дацюка», — приводит слова Кейна Sportsnet.
Напомним, в понедельник, 11 ноября, в Торонто состоится торжественная церемония введения 46-летнего экс-нападающего «Детройт Ред Уингз», СКА, «Автомобилиста» и сборной России Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.
Дацюк — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Ред Уингз» (2002, 2008). Он выигрывал «Селке Трофи» как лучший оборонительный нападающий лиги три сезона подряд (2007–2010 гг.) и «Леди Бинг Трофи» как игрок, продемонстрировавший спортивное мастерство и джентльменское поведение в сочетании с высокими игровыми качествами четыре сезона подряд (2006–2009 гг.).