«Сиэтл» отыгрался с 0:2 и обыграл «Вегас», у Дорофеева — гол, Барбашёв отдал передачу

9 ноября на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Вегас Голден Найтс». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.
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На 11-й минуте первого периода Павел Дорофеев с передач Николя Руа и Джека Айкела открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Николя Руа с передач Ивана Барбашёва и Джека Айкела удвоил преимущество гостей. На 18-й минуте периода Брэндон Танев сделал счёт 1:2.
На восьмой минуте второго периода Брэндон Танев с передачи Тая Картье восстановил равенство в счёте.
В начале третьего периода Оливер Бьёркстранд впервые в игре вывел «Сиэтл» вперёд. На 19-й минуте периода Алекс Пьетранджело сделал счёт 3:3.
В овертайме Джаред Макканн принёс хозяевам победу.
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