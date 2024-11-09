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Сиэтл — Вегас, результат матча 9 ноября 2024, счет 4:3 ОТ, НХЛ 2024-2025

«Сиэтл» отыгрался с 0:2 и обыграл «Вегас», у Дорофеева — гол, Барбашёв отдал передачу
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9 ноября на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Вегас Голден Найтс». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Руа, Айкел) – 10:13 (pp)     0:2 Руа (Барбашёв, Айкел) – 13:31     1:2 Танев – 17:21     2:2 Танев (Картье) – 27:12     3:2 Бьёркстранд – 42:58     3:3 Пьетранджело (Теодор, Айкел) – 58:38     4:3 Макканн (Монтур) – 60:29    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На 11-й минуте первого периода Павел Дорофеев с передач Николя Руа и Джека Айкела открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Николя Руа с передач Ивана Барбашёва и Джека Айкела удвоил преимущество гостей. На 18-й минуте периода Брэндон Танев сделал счёт 1:2.

На восьмой минуте второго периода Брэндон Танев с передачи Тая Картье восстановил равенство в счёте.

В начале третьего периода Оливер Бьёркстранд впервые в игре вывел «Сиэтл» вперёд. На 19-й минуте периода Алекс Пьетранджело сделал счёт 3:3.

В овертайме Джаред Макканн принёс хозяевам победу.

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