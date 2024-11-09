Кирилл Капризов стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка во встрече с «Анахайм Дакс» и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.
На счету форварда в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги стало 27 (9+18) результативных баллов в 14 встречах. На втором месте — Натан Маккиннон (25) из «Колорадо Эвеланш», третий — форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (23).
С лучшими бомбардирами сезона-2024/2025 НХЛ можно ознакомиться здесь. Лучшие снайперы текущего сезона НХЛ представлены здесь.
9 ноября на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Миддлтон (Эрикссон Эк) – 07:31 0:2 Фолиньо (Годро, Фэйбер) – 09:11 0:3 Капризов (Чисхольм, Цуккарелло) – 12:32 1:3 Фаббри – 42:16 1:4 Росси (Капризов) – 54:20 1:5 Капризов – 57:44 (pp) 2:5 Мактавиш (Гудас, Вааканайнен) – 59:47
Комментарии
- 9 ноября 2024
-
09:18
-
09:13
-
09:10
-
09:00
-
08:52
-
08:45
-
08:39
-
08:37
-
08:32
-
08:02
-
07:56
-
07:41
-
07:23
-
07:05
-
06:52
-
06:41
-
06:21
-
06:15
-
05:16
-
02:31
-
00:26
-
00:02
- 8 ноября 2024
-
23:50
-
23:24
-
23:16
-
23:09
-
23:04
-
22:58
-
22:37
-
22:15
-
21:53
-
21:49
-
20:46
-
20:36
-
19:57