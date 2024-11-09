Кирилл Капризов стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка во встрече с «Анахайм Дакс» и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.

На счету форварда в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги стало 27 (9+18) результативных баллов в 14 встречах. На втором месте — Натан Маккиннон (25) из «Колорадо Эвеланш», третий — форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (23).

С лучшими бомбардирами сезона-2024/2025 НХЛ можно ознакомиться здесь. Лучшие снайперы текущего сезона НХЛ представлены здесь.

9 ноября на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.