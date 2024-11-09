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Кирилл Капризов стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Кирилл Капризов стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка во встрече с «Анахайм Дакс» и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.

На счету форварда в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги стало 27 (9+18) результативных баллов в 14 встречах. На втором месте — Натан Маккиннон (25) из «Колорадо Эвеланш», третий — форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (23).

С лучшими бомбардирами сезона-2024/2025 НХЛ можно ознакомиться здесь. Лучшие снайперы текущего сезона НХЛ представлены здесь.

9 ноября на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Миддлтон (Эрикссон Эк) – 07:31     0:2 Фолиньо (Годро, Фэйбер) – 09:11     0:3 Капризов (Чисхольм, Цуккарелло) – 12:32     1:3 Фаббри – 42:16     1:4 Росси (Капризов) – 54:20     1:5 Капризов – 57:44 (pp)     2:5 Мактавиш (Гудас, Вааканайнен) – 59:47    
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