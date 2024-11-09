Капризов повторил рекорд действующих игроков НХЛ по гостевым матчам с 2+ очками подряд

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка во встрече с «Анахайм Дакс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов продлил свою серию гостевых матчей с двумя и более очками до восьми игр. Это является повторением рекорда среди действующих игроков НХЛ. Ранее данного достижения добивались Роман Йози (в сезоне-2021/2022) и Стивен Стэмкос (в сезоне-2017/2018).

Последним игроком, у которого таких матчей было больше — Уэйн Гретцки — девять игр в сезоне-1990/1991.

9 ноября на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.