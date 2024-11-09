Кирилл Капризов сравнялся с Малкиным по скорости достижения 100 матчей с 2+ очками

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка во встрече с «Анахайм Дакс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов сравнялся с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным по скорости достижения 100 матчей с двумя и более очками. Для этого хоккеистам понадобилось по 292 игры. Это четвёртый результат среди действующих игроков.

Быстрее Капризова и Малкина до 100-го матча с двумя и более баллами добирались Сидни Кросби (235), Коннор Макдэвид (270) и Александр Овечкин (272).

9 ноября на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.