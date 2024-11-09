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9 ноября главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, теннис

Победный гол Евгения Малкина «Вашингтону», слухи о мятеже звёзд «Реала». Главное к утру
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38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил победную шайбу и оформил ассист в матче с «Вашингтон Кэпиталз», испанские СМИ сообщили о желании группы звёзд «Реала» во главе с Килианом Мбаппе отправить в отставку главного тренера Карло Анчелотти, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Гол+пас» Малкина принёс «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном», Овечкин не забил.
  2. Килиан Мбаппе и ряд звёзд «Реала» выступили за отставку Карло Анчелотти — источник.
  3. Кирилл Капризов стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.
  4. Мбаппе больше не хочет играть за сборную Франции из-за вероятной ссоры с Дешамом — Молина.
  5. Александр Овечкин в матче с «Питтсбургом» прервал свою пятиматчевую голевую серию в НХЛ.
  6. Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить в гостях «Анахайм».
  7. «Лада» одолела московское «Динамо», одержав третью победу подряд в КХЛ.
  8. Кори Гауфф обыграла Арину Соболенко и вышла в финал Итогового турнира WTA.
  9. Дёмин набрал 20 очков в матче NCAA, университет россиянина одержал вторую победу подряд.
  10. «Кливленд» победил «Голден Стэйт» в матче лидеров конференций, у Стефена Карри 12 очков.
  11. Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм.
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