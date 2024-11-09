Победный гол Евгения Малкина «Вашингтону», слухи о мятеже звёзд «Реала». Главное к утру

38-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил победную шайбу и оформил ассист в матче с «Вашингтон Кэпиталз», испанские СМИ сообщили о желании группы звёзд «Реала» во главе с Килианом Мбаппе отправить в отставку главного тренера Карло Анчелотти, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».