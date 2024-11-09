«Торпедо» — «Салават Юлаев»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

Сегодня, 9 ноября, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торпедо» после 24 матчей имеет в активе 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Салават Юлаев» с 27 баллами после 21 встречи располагается на четвёртой строчке в таблице Востока.