«Торпедо» — «Салават Юлаев»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
Сегодня, 9 ноября, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Матч «Торпедо» – «Салават Юлаев» 9 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
«Торпедо» после 24 матчей имеет в активе 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Салават Юлаев» с 27 баллами после 21 встречи располагается на четвёртой строчке в таблице Востока.
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