«Локомотив» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть
Сегодня, 9 ноября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Матч «Локомотив» – «Ак Барс» 9 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 44 очка после 25 встреч.
«Ак Барс» в текущем сезоне провёл 21 игру, где набрал 29 баллов. Казанский клуб располагается на третьем месте в таблице Востока.
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