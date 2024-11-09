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В «Амуре» прокомментировали информацию о переговорах с Алексеем Заварухиным

В «Амуре» прокомментировали информацию о переговорах с Алексеем Заварухиным
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Генеральный менеджер ХК «Амур» Вадим Покотило прокомментировал информацию о переговорах с тренером Алексеем Заварухиным.

«Мы действительно вели переговоры с Алексеем Заварухиным о назначении на пост главного тренера. Благодарим Алексея Борисовича за профессиональный подход, у нас состоялся хороший диалог, но на данном этапе он не привёл к заключению контракта. Командой продолжит руководить исполняющий обязанности главного тренера Виктор Костючёнок», — сказал Покотило «Чемпионату».

«Амур» занимает последнее, 12-е место, в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 13 очков после 24 матчей.

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