Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал об игре с Сидни Кросби в одном звене

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался об игре с капитаном «пингвинов» Сидни Кросби в одном звене.

«Мне, конечно, нравится играть с Сидом. Он потрясающий хоккеист. Иногда мы в одном звене, иногда я играю в центре. Временами мы пытаемся меняться местами, и сегодня это сработало», — заявил Малкин в эфире ESPN.

В ночь с 8 на 9 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2.

38-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан экспертами НХЛ первой звездой матча по его итогам. На счету Малкина третья заброшенная шайба «пингвинов», которая стала в итоге победной, и результативный пас на первый гол в матче.