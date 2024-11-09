Кирилл Капризов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка во встрече с «Анахайм Дакс» (5:2) и стал третьей звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Второй звездой дня стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес. В игре с «Детройт Ред Уингз» (3:1) нападающий оформил дубль.

Первой звездой дня стал нападающий «Сиэтл Кракен» Брэндон Танев, который во встрече с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ) забросил две шайбы.

Напомним, Капризов стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. На счету форварда в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги стало 27 (9+18) результативных баллов в 14 встречах.

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