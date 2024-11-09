Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив – Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торпедо — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Торпедо» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Торпедо» – «Салават Юлаев» 9 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Торпедо» после 24 матчей имеет в активе 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Салават Юлаев» с 27 баллами после 21 встречи располагается на четвёртой строчке в таблице Востока.

Материалы по теме
Первый конфликт ФХР и независимой КХЛ. Так нужен ли в России драфт юниоров?
Первый конфликт ФХР и независимой КХЛ. Так нужен ли в России драфт юниоров?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android