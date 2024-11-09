«Локомотив» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 9 ноября, в Ярославле пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Арена-2000» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 44 очка после 25 встреч.

«Ак Барс» в текущем сезоне провёл 21 игру, где набрал 29 баллов. Казанский клуб располагается на третьем месте в таблице Востока.