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Александр Черных: в «Айлендерс» просто восхищены Цыплаковым

Александр Черных: в «Айлендерс» просто восхищены Цыплаковым
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Хоккейный агент Александр Черных высказался об игре российского нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова в нынешнем сезоне.

«Мы постоянно на связи с Максимом и с представителями клуба. Они очень довольны, просто восхищены. Я эмоции придерживаю, но в глубине души сильно переживаю за Максима и очень рад, что он показывает такую игру. Он получает по 17-20 минут игрового времени, проводит много силовых приёмов, набирает очки, делает красивые передачи, забивает красивые голы, делает много черновой работы.

Я вижу, как Максим работает без шайбы, и ноги, скажем так, стали отпускать. Я уже говорил, что он предсезонку построил по-другому. В начале сезона подсел прилично, только благодаря своему здоровью всё вывез и сейчас потихоньку приходит в оптимальную форму. Думаю, после окончания контракта клуб с удовольствием захочет продлить его, и он изменит личную подготовку.

Сейчас смотрю матчи «Спартака» и видно, как сильно красно-белым не хватает такого игрока, как Цыплаков. Но можно сказать большое спасибо клубу, что теперь Максим прославляет нашу страну в НХЛ», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

За 14 матчей регулярного чемпионата НХЛ Цыплаков записал на свой счёт 8 (2+6) очков при показателе полезности «+2».

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