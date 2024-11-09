«Он движет нашей командой». Канадский форвард «Миннесоты» — о Капризове

Канадский форвард «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо после победного матча с «Анахайм Дакс» высоко оценил игру российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова.

«Он движет нашей командой. Это самое главное. Кирилл — наш звёздный игрок. Капризов ведёт за собой всю «Миннесоту», — приводит слова Фолиньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

9 ноября на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

Напомним, Капризов стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. На счету форварда в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги стало 27 (9+18) результативных баллов в 14 встречах.