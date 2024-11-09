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«Он движет нашей командой». Канадский форвард «Миннесоты» — о Капризове

«Он движет нашей командой». Канадский форвард «Миннесоты» — о Капризове
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Канадский форвард «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо после победного матча с «Анахайм Дакс» высоко оценил игру российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова.

«Он движет нашей командой. Это самое главное. Кирилл — наш звёздный игрок. Капризов ведёт за собой всю «Миннесоту», — приводит слова Фолиньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

9 ноября на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Миддлтон (Эрикссон Эк) – 07:31     0:2 Фолиньо (Годро, Фэйбер) – 09:11     0:3 Капризов (Чисхольм, Цуккарелло) – 12:32     1:3 Фаббри – 42:16     1:4 Росси (Капризов) – 54:20     1:5 Капризов – 57:44 (pp)     2:5 Мактавиш (Гудас, Вааканайнен) – 59:47    

Напомним, Капризов стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ. На счету форварда в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги стало 27 (9+18) результативных баллов в 14 встречах.

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