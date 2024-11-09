Овечкин упустил шикарный голевой момент в матче с «Питтсбургом» при счёте 2:2

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин упустил шикарный голевой момент в матче с «Питтсбург Пингвинз» при счёте 2:2.

39-летний форвард во втором периоде бросал без помех, однако голкипер «пингвинов» Йоэль Бломквист не позволил Овечкину забить.

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В ночь с 8 на 9 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2.

«Кэпиталз» с 18 очками в 13 матчах занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвинз» набрали 14 очков в 16 матчах и поднялись на 10-ю строчку.