Овечкин упустил шикарный голевой момент в матче с «Питтсбургом» при счёте 2:2
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин упустил шикарный голевой момент в матче с «Питтсбург Пингвинз» при счёте 2:2.
39-летний форвард во втором периоде бросал без помех, однако голкипер «пингвинов» Йоэль Бломквист не позволил Овечкину забить.
В ночь с 8 на 9 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Малкин, Кросби) – 03:11 0:2 Бантинг (Карлссон) – 06:59 1:2 Сандин (Макмайкл, Уилсон) – 08:22 2:2 Манджапане (Врана, Лапьер) – 26:04 2:3 Малкин (Раст, Летанг) – 50:30 2:4 Аччари (Петтерссон) – 59:37
«Кэпиталз» с 18 очками в 13 матчах занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвинз» набрали 14 очков в 16 матчах и поднялись на 10-ю строчку.
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