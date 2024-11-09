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Фетисов оценил фактор предвзятости после вывода Мичкова из состава «Филадельфии»

Фетисов оценил фактор предвзятости после вывода Мичкова из состава «Филадельфии»
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил фактор предвзятости после вывода российского нападающего Матвея Мичкова из состава «Филадельфии Флайерз» по решению главного тренера Джона Тортореллы.

«Каждый игровой отрезок, если ты хорошо играешь, идёт к тебе в копилку. Никаких предвзятых отношений в НХЛ — тем более к талантливым ребятам — быть не может. Значит, у него что-то не получается так, как должно быть. Парень молодой, думаю, он сумеет преодолеть сложности и будет дальше играть результативно на команду», — приводит слова Фетисова «РБК Спорт».

Матч «Локомотив» – «Ак Барс» 9 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

19-летний Мичков в 13 встречах НХЛ нынешнего сезона забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав 10 очков.

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