Канарейкин: смена декораций в «Авангарде» не приносит пользу, жаль омских болельщиков

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал нестабильную игру «Авангарда» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Мы понимаем, что «Авангард» предложил очень большие контракты своим лидерам. Команда очень зависит от игроков первого звена. Вопросы вызывает смена тренерского состава. Уже можно делать какие-то выводы. Команда никак не может вылезти из ситуации, в которую попала.

Смена декораций не приносит пользу. Генеральный менеджер становится тренером, тренер вратарей становится главным. Видно, что в «Авангарде» всё бурлит. Но пока не видно, что может толкнуть команду. Сейчас мне просто жаль омских болельщиков», – цитирует Канарейкина Metaratings.

На текущий момент «Авангард» провёл 22 матча и набрал 18 очков. Омский клуб расположился на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.