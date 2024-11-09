Форвард московского «Динамо»: у нас весь сезон плохой лёд, шайба подскакивает

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский после поражения от тольяттинской «Лады» (2:3) раскритиковал качество льда на «ВТБ Арене».

— Весь прошлый сезон ходили разговоры о плохом качестве льда на «ВТБ Арене», в этом году, я так понимаю, ситуация повторяется?

— У нас весь сезон плохой лёд. Мы никого не виним, просто такая ситуация сложилась в техническом плане. Мы говорим об этом, но ничего не можем сделать. Вы сами всё видите, шайба подскакивает, через пять минут после начала периода на площадке уже каша начинается. Это ни в коем случае не оправдание нашей игре, но внимание на это обратить нужно, — цитирует Рашевского «Матч ТВ».

«Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 29 очков после 24 игр.