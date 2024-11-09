Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив – Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард московского «Динамо»: у нас весь сезон плохой лёд, шайба подскакивает

Форвард московского «Динамо»: у нас весь сезон плохой лёд, шайба подскакивает
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский после поражения от тольяттинской «Лады» (2:3) раскритиковал качество льда на «ВТБ Арене».

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Швец-Роговой (Рашевский, Сергеев) – 08:33 (5x5)     1:1 Иванюженков (Джозефс) – 18:21 (5x5)     1:2 Шараканов (Джозефс, Сафин) – 22:21 (5x5)     1:3 Попугаев (Неколенко) – 33:10 (5x5)     2:3 Гусев (Пакетт, Уил) – 36:02 (5x5)    

— Весь прошлый сезон ходили разговоры о плохом качестве льда на «ВТБ Арене», в этом году, я так понимаю, ситуация повторяется?
— У нас весь сезон плохой лёд. Мы никого не виним, просто такая ситуация сложилась в техническом плане. Мы говорим об этом, но ничего не можем сделать. Вы сами всё видите, шайба подскакивает, через пять минут после начала периода на площадке уже каша начинается. Это ни в коем случае не оправдание нашей игре, но внимание на это обратить нужно, — цитирует Рашевского «Матч ТВ».

«Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 29 очков после 24 игр.

Материалы по теме
Такого в российском хоккее ещё не было! Защитник (!) «Лады» забил изумительный лакросс-гол
Такого в российском хоккее ещё не было! Защитник (!) «Лады» забил изумительный лакросс-гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android