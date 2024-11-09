«С таким эго ему и в России будет сложно». Плющев — о Матвее Мичкове

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, может ли Олег Знарок, входящий в штаб «Филадельфии Флайерз», помочь Матвею Мичкову, которого главный тренер «лётчиков» Джон Торторелла оставил в запасе на матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Я не думаю, что Знарка брали в «Филадельфию» именно под Мичкова. Просто «Флайерз», которые не слишком удачно выступают, нужен был человек, хорошо разбирающийся в хоккее. Плюс он должен помочь в просмотре кандидатов из Европы и из России в первую очередь. Знарок, конечно, может провести с Мичковым беседу, но не уверен, что это сильно повлияет на него.

Главный вопрос в том, что, если Матвей сам не пересмотрит своё отношение и не сменит своё эго, ему будет сложно закрепиться в НХЛ. Самое страшное заключается в другом – ему и в России будет сложно, если он не найдёт себя за океаном», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».