Малкин в потасовке ударил форварда «Вашингтона», канадец в ответ показал Евгению язык

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во время потасовки в игре с «Вашингтон Кэпиталз» ударил канадского форварда столичного клуба Тома Уилсона по лицу.

Одноклубник Александра Овечкина не стал отвечать Малкину и показал Евгению язык.

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38-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан экспертами НХЛ первой звездой матча по его итогам. На счету Малкина третья заброшенная шайба «пингвинов», которая стала в итоге победной, и результативный пас на первый гол в матче.

На льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2.