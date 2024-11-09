Малкин в потасовке ударил форварда «Вашингтона», канадец в ответ показал Евгению язык
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во время потасовки в игре с «Вашингтон Кэпиталз» ударил канадского форварда столичного клуба Тома Уилсона по лицу.
Одноклубник Александра Овечкина не стал отвечать Малкину и показал Евгению язык.
38-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан экспертами НХЛ первой звездой матча по его итогам. На счету Малкина третья заброшенная шайба «пингвинов», которая стала в итоге победной, и результативный пас на первый гол в матче.
На льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Малкин, Кросби) – 03:11 0:2 Бантинг (Карлссон) – 06:59 1:2 Сандин (Макмайкл, Уилсон) – 08:22 2:2 Манджапане (Врана, Лапьер) – 26:04 2:3 Малкин (Раст, Летанг) – 50:30 2:4 Аччари (Петтерссон) – 59:37
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