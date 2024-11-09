«Старт «Авангарда» — моя боль». Дмитрий Рябыкин — об игре омского клуба в сезоне

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о нестабильной игре омского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

«Старт «Авангарда» — моя боль. Вроде бы всё у команды есть, но она постоянно пропускает лёгкие голы, при этом сама забивает с трудом. И так всю осень. Уже говорил, что команда — в психологической ловушке. Это Омск, город живёт хоккеем, давление всюду — и на игроков, и на тренеров. И с каждым поражением оно только накапливается.

Пожелаю «ястребам» вырваться из этого замкнутого круга. Домашний матч со СКА здесь может помочь», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

На текущий момент «Авангард» провёл 22 матча и набрал 18 очков. Омский клуб расположился на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.