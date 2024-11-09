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«Адмирал» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, одолев «Трактор» в овертайме

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

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На 16-й минуте первого периода Никита Сошников с передачи Дмитрия Завгороднего открыл счёт в матче.

На шестой минуте второго периода Владимир Ткачёв с передачи Стивена Кэмпфера восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте третьей двадцатиминутки Егор Петухов с передачи Семёна Ручкина вновь вывел «Адмирал» вперёд. На 12-й минуте периода Семён Дер-Аргучинцев с передач Виталия Кравцова и Андрея Светлакова сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Сергей Телегин впервые в игре вывел «Трактор» вперёд. Менее чем через минуту Джек Родевальд в третий раз сделал счёт равным.

В овертайме Джек Родевальд принёс «Адмиралу» победу.