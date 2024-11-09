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Адмирал — Трактор, результат матча 9 ноября 2024, счет 4:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, одолев «Трактор» в овертайме
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Сошников (Завгородний) – 15:25 (5x4)     1:1 Ткачёв (Кэмпфер) – 25:31 (5x5)     2:1 Петухов (Ручкин) – 44:21 (5x5)     2:2 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Светлаков) – 51:14 (5x5)     2:3 Телегин (Шаров) – 54:55 (5x5)     3:3 Родевальд (Завгородний, Фьоре) – 55:26 (5x5)     4:3 Родевальд (Шулак, Сошников) – 61:22 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 16-й минуте первого периода Никита Сошников с передачи Дмитрия Завгороднего открыл счёт в матче.

На шестой минуте второго периода Владимир Ткачёв с передачи Стивена Кэмпфера восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте третьей двадцатиминутки Егор Петухов с передачи Семёна Ручкина вновь вывел «Адмирал» вперёд. На 12-й минуте периода Семён Дер-Аргучинцев с передач Виталия Кравцова и Андрея Светлакова сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Сергей Телегин впервые в игре вывел «Трактор» вперёд. Менее чем через минуту Джек Родевальд в третий раз сделал счёт равным.

В овертайме Джек Родевальд принёс «Адмиралу» победу.

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