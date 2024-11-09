«Автомобилист» победил в гостях «Амур», хабаровчане потерпели 11-е поражение подряд

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
На седьмой минуте первого периода Семён Кизимов с передач Джесси Блэкера и Степана Хрипунова открыл счёт в игре. За 13 секунд до конца стартового периода Алекс Гальченюк с передач Алекса Бродхёрста и Владислава Барулина восстановил равенство в счёте.
На 16-й минуте второго периода Андрей Обидин с передачи Джесси Блэкера впервые в игре вывел «Автомобилист» вперёд.
На восьмой минуте третьего периода Степан Хрипунов сделал счёт 3:1. На 15-й минуте периода Евгений Грачёв с передач Владислава Барулина и Алекса Бродхёрста сократил отставание «Амура» до минимума.
Стоит отметить, что «Амур» продлил серию без побед в КХЛ до 11 матчей.
- 9 ноября 2024
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