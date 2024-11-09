Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив – Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Амур — Автомобилист, результат матча 9 ноября 2024, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» победил в гостях «Амур», хабаровчане потерпели 11-е поражение подряд
Аудио-версия:
Комментарии

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 10:40 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Блэкер, Хрипунов) – 06:02 (5x5)     1:1 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 19:47 (5x4)     1:2 Обидин (Блэкер) – 35:12 (5x5)     1:3 Хрипунов (Осипов, Галкин) – 47:41 (4x5)     2:3 Грачёв (Барулин, Бродхёрст) – 54:52 (5x4)    

На седьмой минуте первого периода Семён Кизимов с передач Джесси Блэкера и Степана Хрипунова открыл счёт в игре. За 13 секунд до конца стартового периода Алекс Гальченюк с передач Алекса Бродхёрста и Владислава Барулина восстановил равенство в счёте.

На 16-й минуте второго периода Андрей Обидин с передачи Джесси Блэкера впервые в игре вывел «Автомобилист» вперёд.

На восьмой минуте третьего периода Степан Хрипунов сделал счёт 3:1. На 15-й минуте периода Евгений Грачёв с передач Владислава Барулина и Алекса Бродхёрста сократил отставание «Амура» до минимума.

Стоит отметить, что «Амур» продлил серию без побед в КХЛ до 11 матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android