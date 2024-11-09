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Форвард ХИФКа: как только финны слышат слово «Россия», они становятся агрессивными

Форвард ХИФКа: как только финны слышат слово «Россия», они становятся агрессивными
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Чешский нападающий клуба ХИФК Петр Кодытек рассказал об отношении финских людей к России.

«Как только финны слышат слово «Россия» или «русский», они очень болезненно воспринимают это, даже агрессивно», — приводит слова Кодытека Sport.cz.

Отметим, что сейчас в Финляндии проходит этап Евротура. Петр Кодытек входит в состав сборной Чехии.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.

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