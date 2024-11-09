Игра «Вашингтон» — «Питтсбург» стала первой за 16 лет по необычному показателю хоккеистов
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Встреча «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» стала первой за 16 лет игрой, в которой приняли участие как минимум три хоккеиста, которые за карьеру забросили 500 и более шайб. Об этом сообщает журналист Том Гуллитти на своей странице в социальной сети Х.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон (Малкин, Кросби) – 03:11 0:2 Бантинг (Карлссон) – 06:59 1:2 Сандин (Макмайкл, Уилсон) – 08:22 2:2 Манджапане (Врана, Лапьер) – 26:04 2:3 Малкин (Раст, Летанг) – 50:30 2:4 Аччари (Петтерссон) – 59:37
За «Питтсбург» сыграли Сидни Кросби (598 голов за карьеру) и Евгений Малкин (502). В составе столичного клуба — Александр Овечкин (861).
Последний раз такая игра в Национальной хоккейной лиге состоялась 17 февраля 2008 года. «Нью-Йорк Рейнджерс» встречался с «Сан-Хосе Шаркс». В составе «Рейнджерс» играли Яромир Ягр и Брендан Шанахан, в составе «акул» — Джереми Рёник.
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