Игра «Вашингтон» — «Питтсбург» стала первой за 16 лет по необычному показателю хоккеистов

Встреча «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» стала первой за 16 лет игрой, в которой приняли участие как минимум три хоккеиста, которые за карьеру забросили 500 и более шайб. Об этом сообщает журналист Том Гуллитти на своей странице в социальной сети Х.

За «Питтсбург» сыграли Сидни Кросби (598 голов за карьеру) и Евгений Малкин (502). В составе столичного клуба — Александр Овечкин (861).

Последний раз такая игра в Национальной хоккейной лиге состоялась 17 февраля 2008 года. «Нью-Йорк Рейнджерс» встречался с «Сан-Хосе Шаркс». В составе «Рейнджерс» играли Яромир Ягр и Брендан Шанахан, в составе «акул» — Джереми Рёник.