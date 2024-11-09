Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив – Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» рассказал о поражении от «Адмирала»

Главный тренер «Трактора» рассказал о поражении от «Адмирала»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал гостевое поражение во встрече с «Адмиралом» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Сошников (Завгородний) – 15:25 (5x4)     1:1 Ткачёв (Кэмпфер) – 25:31 (5x5)     2:1 Петухов (Ручкин) – 44:21 (5x5)     2:2 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Светлаков) – 51:14 (5x5)     2:3 Телегин (Шаров) – 54:55 (5x5)     3:3 Родевальд (Завгородний, Фьоре) – 55:26 (5x5)     4:3 Родевальд (Шулак, Сошников) – 61:22 (4x3)    

— Рады этому результативному баллу. Сегодня мы совершили слишком много ошибок, над которыми будем работать, но этот балл очень важен. Несмотря на это тяжёлое путешествие до Владивостока и этот матч, надеюсь, что дальше выезд будет складываться лучше.

— Чего не хватило сегодня «Трактору», чтобы сломить сопротивление хозяев?
— Важно готовиться к любому матчу, будь это «Адмирал», СКА или «Локомотив». Любой матч в лиге будет тяжёлым, так как в КХЛ высокая конкуренция, все команды сильные. В этом сезоне мы уже показывали, что можем контролировать игру, что можем навязывать свой хоккей сопернику. Мы это делали. Пусть по игре мы иногда не выглядели фаворитами, но нам удавалось забрать два очка. Бывают и другие матчи. В этой игре тоже были моменты, когда мы действовали хорошо, но не всё получалось. Сезон длинный, и не всегда всё будет получаться, — приводит слова Гру сайт «Трактора».

Материалы по теме
Видео
«Адмирал» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, одолев «Трактор» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android